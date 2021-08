Ses : Le partenariat avec Orange étendu au secteur maritime

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir signé un accord avec Orange portant sur la fourniture de services de télécommunications à destination des clients maritimes de l'opérateur.



Dans le cadre de cet accord, le groupe luxembourgeois va fournir des capacités satellitaires aux navires marchands souhaitant implanter de nouvelles technologies à bord, telles que l'Internet des objets (IoT) ou l'intelligence artificielle (IA).



SES et Orange sont partenaires depuis plusieurs années, une collaboration qui permet à l'opérateur de bénéficier des capacités sur les satellites d'orbite terrestre moyenne (MEO) et géostationnaires de SES, notamment pour la fourniture de services aux acteurs du secteur minier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.