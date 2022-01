Sergeferrari group : Le fabricant de toiles composites SergeFerrari dépasse ses objectifs et vise un nouveau record en 2022

(BFM Bourse) - Les ventes du groupe dauphinois ont rayonné à l'international l'an dernier, lui permettant d'enregistrer un montant record de 285 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la barre de 300 millions devrait être dépassée cette année, annonce l'entreprise, qui prépare le passage de relais à la tête de la direction.

SergeFerrari Group, un leader mondial des "matériaux composites souples innovants", c'est-à-dire un fabricant de toiles composites qui sont de plus en plus utilisées pour des éléments d’architecture légère et d’aménagement extérieur, visait à générer 280 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, contre 195,3 millions en 2020. Objectif finalement dépassé, avec au final 285,88 millions d'euros de revenus sur l'exercice écoulé, l'activité s'étant maintenue à un niveau soutenue (+15%) au quatrième trimestre.

Sur l'ensemble de 2021, la progression ressort à +46,4%, en intégrant F.I.T et Verseidag et malgré un effet de changes légèrement négatif, équivalent à une progression de 27,6% à périmètre et changes constants.

"En 2021, SergeFerrari Group a su capitaliser sur un marché à nouveau porteur après les confinements de 2020 et sur son recentrage sur ses quatre métiers stratégiques pour signer un exercice de forte croissance. La nouvelle organisation commerciale a également prouvé son efficacité tandis que les équipes en charge de l’approvisionnement et de la production ont fait preuve de l’agilité nécessaire pour que les contraintes d’approvisionnement et de charges de l’outil industriel ne viennent pas pénaliser les ventes", a commenté Sébastien Baril, qui devient président du directoire après 17 ans dans le groupe.

Préserver la rentabilité face à la hausse des coûts

De son côté Sébastien Ferrari, l'un des fils du fondateur, a salué "une année de fort développement" et remercié "toutes les équipes du groupe pour la performance accomplie au cours de ce qui restera ma dernière année à la direction opérationnelle de l’entreprise familiale".

Désormais président du conseil de surveillance, Sébastien Ferrari continuera avec d'autres membres de la famille et du conseil à veiller au développement de la société dont la direction est confiée à Sébastien Baril, qui a fortement contribué à sa croissance au cours des derniers exercices. "La dynamique est lancée et le groupe est parfaitement positionné pour atteindre ses objectifs à moyen terme", indique le président du conseil de surveillance.

Plus concrètement, SergeFerrari anticipe dès 2022 un chiffre d'affaires "de l'ordre de 310 millions d'euros", alors que la société évoquait jusqu'alors "un chiffre d’affaires consolidé de 300 millions d'euros à moyen terme", sans fixer un horizon plus précis. "Dans une conjoncture bien orientée, mais où le prix des matériaux et de l’énergie poursuit sa trajectoire ascendante, SergeFerrari s’attachera à préserver sa rentabilité et la qualité de son service aux clients", ajoute la firme dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse