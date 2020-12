Sensorion : Le géant suisse de l'audition Sonova entre au capital de la biotech française Sensorion

(BFM Bourse) - Sonova va investir 5 millions d'euros au capital de Sensorion par le biais d'une augmentation de capital réservée, dont le prix a été fixé au-dessus du cours actuel de la biotech à 1,70 euro par action.

Sonova a entendu les arguments de Sensorion, une biotech montpelliéraine pionnière dans le domaine des traitements de l'audition. Le géant suisse de l'audition (globalement leader mondial du marché, avec une position de numéro 1 parmi les constructeurs d'aides auditives et de numéro 2 parmi les distributeurs, par exemple avec l'enseigne Audition Santé, et de fortes positions parmi les fabricants d'implants cochléaires) va acquérir 3,7% du capital de Sensorion en souscrivant à une augmentation de capital réservée pour un montant brut de 5 million d’euros.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Dans ce cadre, Sonova Holding AG a consenti à payer 1,70 euro par action Sensorion, ce qui représente une prime de 18% par rapport à la dernière clôture de 1,44 euro. L'annonce entraîne un rebond de 6,94% du cours vers 15h30 mardi, à 1,54 euro, alors que l'action Sensorion a cédé 12% en l'espace d'une semaine sans actualité adverse.

Développer de nouvelles solutions pour les pertes d'audition

Cet investissement s'accompagne d'un projet de collaboration entre les deux sociétés pour développer de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques ciblant certaines formes de pertes d’audition. Dans cette perspective, Sonova et Sensorion ont signé, lundi, une lettre d’intention avec une période de négociation exclusive d’un accord de co-développement.

"Sensorion mène une recherche de premier plan dans le domaine des pertes auditives avec ses programmes, qui ont le potentiel d’améliorer les approches actuelles de traitement des surdités dans le futur. Nous sommes impatients de participer avec Sensorion au développement de certains programmes et d'approfondir ensemble l'étude et le développement de nouvelles solutions diagnostiques et thérapeutiques", a déclaré Arnd Kaldowski, le directeur général de Sonova.

Nawal Ouzren, son homologue chez Sensorion, s'est dite heureuse d'accueillir Sonova au capital de la biotech. "Nous sommes ravis de travailler avec Sonova afin d’accélérer le développement de solutions innovantes pour certaines formes de perte d’audition", a ajouté la dirigeante.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse