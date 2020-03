Seche environnem. : Solides résultats pour l'exercice 2019

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après séance, les comptes 2019 de Séché Environnement ont notamment révélé une hausse de +14,1% du bénéfice net part du groupe en glissement annuel, porté à 17,8 millions d'euros.



Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à 47,8 millions d'euros, soit une hausse de +8,1% comparativement à l'exercice 2018, tandis que le chiffre d'affaires contributif a crû de +4% en organique à 688 millions.



'L'année 2019 a constitué pour Séché Environnement un exercice de réalisations majeures au plan stratégique et de performance opérationnelle, financière et extra-financière. Ainsi, notre Groupe a confirmé sa stratégie d'internationalisation en renforçant ses implantations en Amérique Latine et en prenant des positions fortes en Afrique australe avec l'acquisition d'Interwaste et en Italie avec celle de Mecomer. Alors que le chiffre d'affaires réalisé à l'International est ainsi porté à 25% du chiffre d'affaires contributif, Séché Environnement se positionne sur des plates-formes de croissance qui vont accélérer sa stratégie de développement rentable', a commenté Joël Séché, PDG.



Enfin, le dividende qui sera proposé à l'AG du 30 avril se montera à 0,95 euro par action.



