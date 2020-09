Seche environnem. : En baisse, un broker reste neutre

(CercleFinance.com) - Le titre Séché Environnement recule ce matin de -0,5%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme, après une publication 'sans surprise' et des semestriels 'totalement en ligne avec les attentes', sa recommandation 'neutre' sur celui-ci.



Celle-ci est accompagnée d'un objectif de cours de 36 euros.



'La valorisation du groupe reste modeste (5,4x l'EVEBITDA 2021) au regard des comparables (6,7x) et des références historiques (6,5x) mais moins attractive sur la base de l'EV/EBIT. Nous restons confiants sur les perspectives à moyen terme et les objectifs d'ici à 2022 (marge d'EBITDA de 21/22%) mais plus prudents à court terme', commente le broker.



