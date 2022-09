Seche environnem. : Le pro de la gestion des déchets Séché booste sa croissance grâce à sa stratégie de rachats

(BFM Bourse) - Le spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets a enregistré une croissance organique de 14,2% sur les six premiers mois de l’année. Dans le même temps, son bénéfice net par action a quasiment doublé. Ce qui permet au groupe d’être un peu plus optimiste pour 2022.

Séché Environnement ne déroge pas à ses bonnes habitudes. Le spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets a comme l’an passé relevé ses objectifs annuels à l’issue de ses résultats du premier semestre.

Le groupe mayennais table ainsi sur pour l’ensemble de l’exercice 2022 sur une croissance organique comprise entre 5% et 10%, et une marge d’EBE (excédent brut d’exploitation) représentant entre 23% et 24%.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Séché Environnement comptait auparavant dégager une marge d’EBE au moins égale à celle de 2021, soit 23,1%. Concernant son activité la société entendait réaliser une croissance organique sur les "mêmes tendances" que celles du second semestre 2021, où la hausse des ventes s’était inscrite à 5,7% sur un an au troisième trimestre puis à 4% au quatrième, soit 4,8% sur l’ensemble du semestre, selon nos calculs. La nouvelle fourchette d’activité prévue par la société excède donc largement ces précédentes indications.

La société compte par ailleurs maintenir son levier d’endettement par rapport à fin 2021, avec une dette nette représentant 2,7 fois l’excédent brut d’exploitation.

Objectifs 2025 confirmés

"Le relèvement des objectifs 2022 n’est pas très surprenants mais la hausse de la prévision de marge reste positive. De plus le groupe continue d’adopter une tonalité positive au-delà de 2022 et a confirmé ses objectifs pour 2025", relève un analyste parisien.

Séché Environnement a en effet réitéré ses perspectives de moyen terme qui avaient été communiquées lors de la publication des résultats annuels, en mars dernier. Séché compte ainsi dépasser à horizon 2025 le milliard d’euros de chiffres d’affaires contributif (c’est-à-dire le chiffre d’affaires retraité de certains investissements et de la TGAP, une taxe collectée par les opérateurs de gestion de déchets pour le compte de l’Etat), contre 736 millions d’euros l’an passé. La marge d’EBE est, elle, attendue entre 24% et 25% en 2025.

Séché a révisé ses cibles pour 2022 à l’issue d’un premier semestre 2021 dynamique. Invest Securities salue ainsi "une solide performance portée par les acquisitions (Spill Tech et Séché Assainissement) et une accélération de la croissance organique, tant en France qu’à l’international, du fait de volumes soutenus et de prix bien orientés".

Acquisitions stratégiques

Le chiffre d’affaires contributif s’est établi à 429,2 millions d’euros, en hausse de 21% sur un an. Les rachats de Spill Tech et Séché Assainissement, qui sont consolidées respectivement depuis le 1er mars 2021 et le 1er janvier 2022, ont occasionné un effet périmètre positif de 21,5 millions d’euros sur la période.

La croissance organique, elle, s’est inscrite à 14,2%, marquant une nette accélération par rapport au premier semestre.

"Non seulement la croissance organique est soutenue mais elle s’accompagne de la poursuite d’acquisitions de complément de la part de la société", apprécie l’analyste parisien.

Séché a ainsi annoncé deux petites opérations de croissance externe. Le groupe a indiqué avoir racheté en juin All’Chem un spécialiste de la chimie fine, qui devrait réaliser un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros et un EBE de 1,9 million d’euros 2022, selon les projections de la société. Séché indique avoir payé cette acquisition environ six fois l’EBE, ce qui correspondrait à une douzaine de millions d’euros. L’entreprise a également indiqué avoir acquis début juillet Assainissement 34, un acteur régional des métiers de l’assainissement de l’hygiène immobilière et de l’entretien des réseaux. Cette acquisition permet de compléter la création de Séché Assainissement, division elle-même issue du rachat d’une filiale de Veolia.

Beau parcours boursier

En cette période où l’inflation rogne les marges des entreprises, Séché parvient à augmenter sa rentabilité. En données constantes, l’EBE a progressé de 18,3% sur un an tandis que la marge correspondante s’est établi à 23,5% du chiffre d’affaires contributif contre 22,6% sur le premier semestre 2021. La marge a notamment bénéficié d’effets prix positifs en France.

Le bénéfice net a quasiment doublé (+86,7%) à 25,2 millions d’euros et le résultat net par action a connu la même hausse à 3,23 euros.

Cette publication permet à l’action Séché environnement de naviguer en eaux claires. Le titre s’adjuge 3,1% mardi en fin de matinée à 83,2 euros après avoir gagné près de 6% en début de séance. Depuis le début de l’année, Séché effectue un parcours remarquable, enregistrant une progression de plus de 15%.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse