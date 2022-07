S.e.b. : Rachat de l'espagnol Zummo dans les presse-agrumes

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb a annoncé mercredi l'acquisition de l'espagnol Zummo, un fabricant de machines automatiques d'extraction de jus de fruits destinées aux professionnels.



La société créée à Valence en 1992 et largement connue pour ses presse-oranges de couleurs vives et de grande taille, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros, pour un effectif de 130 salariés.



L'acquisition de ce producteur de presse-agrumes pour la restauration, de distributeurs automatiques et de centrifugeuses doit permettre au groupe français de se renforcer dans l'univers professionnel, un marché en forte progression et rentable, où il a déjà généré 8% de son chiffre d'affaires en 2021.



Le montant de la transaction n'a pas été rendu public.



