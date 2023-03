S.e.b. : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Groupe Seb avec un objectif de cours porté de 119 à 127 euros, voyant pour le fabricant de petit électroménager de nombreux atouts pour améliorer les marges dès 2023.



'Dans un contexte incertain, l'exposition à la Chine (26% du CA) et au Professionnel (9% du CA) seront des facteurs de soutien à la croissance organique (attendue à respectivement +5% et +15%) à court et moyen terme', estime ainsi l'analyste.



Selon Oddo, 2023 constituera une première étape dans la reconstitution des marges avec pour objectif de rejoindre 10% à moyen terme. 'Parallèlement à la forte génération de free cash-flow, l'endettement est maitrisé', ajoute-t-il.



