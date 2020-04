S.e.b. : L'activité au T1 impactée par le covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Seb annonce ce soir un recul de -15,6% de ses ventes au premier trimestre, lesquelles s'affichent, sous l'effet du covid-19, à 1,454 milliard d'euros.



En organique, le recul est de -16,5%.



Forcément, le résultat opérationnel d'activité s'en ressent. Il s'élève ainsi à 18 millions d'euros, contre 138 millions un an plus tôt.



'Compte tenu de l'impact de la crise sur les performances du 1er trimestre, de l'ampleur de l'épidémie à date et de la prolongation de l'état de confinement dans de nombreux pays, le Groupe anticipe une détérioration de son activité au 2e trimestre. Celle-ci se matérialisera par une perte de chiffre d'affaires estimée à ce jour autour de 450 à 500 ME, qui devrait conduire à un ROPA négatif sur la période', indique le groupe s'agissant de ses perspectives à court terme.



