S.e.b. : Investit 30 ME dans une plateforme logistique en France

(CercleFinance.com) - Le Groupe SEB annonce l'investissement, en France, de 30 millions d'euros pour la réalisation d'une plateforme logistique dédiée à la distribution des articles culinaires pour les marchés d'Europe de l'Ouest.



Selon le groupe, cette plateforme devrait être opérationnelle au premier semestre 2025.



Le Groupe SEB a étudié la possibilité de rapprocher cette implantation sur le territoire historique de la Côte-d'Or et a ainsisélectionné un terrain de13 hectares situé sur la commune de Til-Châtel, pour y construire 60000 m² d'entrepôt logistique.



À la fois proche du barycentre, de l'autoroute, et des sites de Selongey et d'Is-sur-Tille, cette implantation permettrait de renforcer l'attractivité et la dynamique du bassin d'emploi, notamment dans un contexte d'évolution de l'activité industrielle du site d'Is-sur-Tille.



