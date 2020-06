S.e.b. : En hausse, un broker remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Seb avance ce matin de +4%, alors que l'analyste Oddo BHF annonce revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, passant de 132 à 140 euros, le groupe ayant annoncé un impact du Covid au T2 nettement moins prononcé qu'attendu initialement.



'Comme nous le mentionnions lors de notre dernière étude fondamentale du 5 juin, Groupe Seb est un dossier de qualité, avec une bonne génération de FCF et une dette limitée. Après la récente hausse (+25% en 1 mois), le potentiel de hausse à court terme est probablement un peu plus limité ce qui justifie une opinion Neutre mais toute baisse peut être mise à profit pour se renforcer sur un dossier de grande qualité', explique le broker.



La nouvelle cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +2%.



