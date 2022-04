S.e.b. : Malgré la confirmation des objectifs annuels de Seb, le marché doute

(BFM Bourse) - Le géant français du petit électroménager a dégagé une croissance organique plus faible que prévu au premier trimestre, le groupe ayant été pénalisé par l'impact du conflit ukrainien et les variations des programmes de fidélisation. SEB confirme malgré tout une progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel d'activité pour 2022. Le marché ne prend pas acte de la confiance affichée par la direction pour l'année en cours, le titre termine la semaine lanterne rouge du SBF 120.

SEB ne réédite pas sa performance "historique" de la fin d'année 2021. Le groupe électroménager a fait part d'une croissance organique inférieure aux attentes et d'un résultat opérationnel d'activité en repli à 140 millions d'euros au premier trimestre 2022.

Le marché sanctionne cette baisse de régime. À rebours de la tendance, l'action du champion de l'électroménager signe la plus forte baisse du SBF 120 avec un repli de 4,57% à 114,80 euros vers 16h45, de retour à des niveaux planchers de deux ans.

Sur les trois premiers mois de l'année, SEB a enregistré un chiffre d'affaires de 1,915 milliard d'euros, en croissance de 3,4% à données publiées. En organique, la croissance des ventes est plus faible et tombe seulement à 0,4% sur la période, pénalisée par "l'impact du conflit ukrainien et les variations des programmes de fidélisation." Les ventes ont chuté d’environ 40% sur le trimestre en Ukraine où le groupe a "pratiquement cessé" son activité avec le conflit. SEB a accusé une baisse de l'ordre de 20% de ses ventes du 1er trimestre en Russie où il a dû réduire fortement ses activités et suspendre tout investissement.

Les ventes du début d'année du propriétaire des marques Krups, Moulinex, Rowenta ou encore Tefal ont souffert d'une "base de comparaison exigeante" avec un premier trimestre 2021 "record". L'an passé, le groupe avait bénéficié d'une "dynamique d’activité exceptionnelle et d’importants programmes de fidélisation représentant environ 50 millions d'euros."

Le résultat opérationnel d'activité de Seb s'est élevé à 140 millions d'euros, incluant un effet devises de négatif de 32 millions d'euros. A taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel d'activité est donc de 172 millions d'euros après 198 millions d'euros au 1er trimestre 2021.

En guise de perspectives, la firme maintient pour 2022 son ambition de croissance du chiffre d'affaires et de progression du résultat opérationnel d'activité, tout en se disant très vigilante quant à la situation géopolitique et sanitaire.

Sabrina Sadgui

