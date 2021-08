Scor se : UBS relève sa recommandation à 'neutre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé lundi sa recommandation sur Scor de 'vendre' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 25,4 à 24,2 euros.



Dans une note de recherche, le courtier fait valoir que la performance boursière du réassureur français a été la plus faible du secteur lors du mois écoulé et au cours des trois derniers mois, un écart qui aboutit selon lui à un profil risque/rendement plus équilibré aux niveaux actuels.



S'il continue de penser que les prévisions établies par les analystes risquent d'être manquées, UBS estime que ce scénario est aujourd'hui largement intégré dans le cours de Bourse.



Le broker note que le titre se négocie en effet sur la base d'un PER à horizon 2023 de 7,5x, c'est-à-dire le plus bas parmi tous les grands acteurs du secteur, qui se traitent plutôt autour de 8x à l'heure actuelle.



