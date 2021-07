Scor se : Revenus en hausse sur le premier semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor a fait état mercredi d'une hausse de 9,1% de ses revenus sur le premier semestre de l'année grâce à ses activités dans la réassurance de dommages et de responsabilité



Le groupe français indique dans un communiqué que ses primes brutes émises dans le cadre des contrats de réassurance ont atteint 8,4 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année contre 8,2 milliards un an plus tôt.



Dans la réassurance-vie, Scor dit avoir enregistré une croissance de ses primes brutes émises de 5,2% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2020.



Dans la réassurance dommages, ses primes brutes émises ont grimpé de 14,3% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2020, soutenues par des hausses tarifaires et par une amélioration des termes et conditions.



Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net ressort à 380 millions d'euros, contre 26 millions d'euros sur la même période de l'an dernier.



Le directeur général du groupe, Laurent Rousseau, évoque une 'solide' performance technique en dépit des catastrophes naturelles, de la pandémie de Covid-19 et de l'environnement de taux d'intérêt bas.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Scor se repliait de 1,8% mercredi matin suite à cette publication.



