Scor se : Protocole d'accord transactionnel avec Covéa

(CercleFinance.com) - Scor fait part de la signature d'un protocole d'accord transactionnel avec Covéa, de façon à 'renouer les relations de confiance et de soutien réciproque qui ont été les leurs durant de longues années', avec notamment une reprise de leurs relations de réassurance.



Parmi les points clés, Covéa s'engage irrévocablement à consentir à Scor une option d'achat des titres qu'elle détient, à un prix d'exercice de 28 euros par action et pour cinq ans, afin que le réassureur puisse organiser cette sortie au mieux de ses intérêts.



Le protocole prévoit aussi le versement par Covéa à Scor d'une indemnité de 20 millions d'euros HT et le désistement immédiat par les deux groupes de toutes les actions judiciaires et réclamations en lien avec la proposition de rapprochement formulée par Covéa en 2018.



