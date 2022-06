Scor se : Placement d'une nouvelle obligation catastrophe

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor indique avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC, qui fournit au groupe une couverture pluriannuelle de 240 millions de dollars pour une période qui s'étend du 1er juin 2022 au 31 mai 2025.



Cette obligation, qui comprend des composantes développement durable, couvrira le réassureur contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes.



'Le bon accueil que lui a réservé le marché témoigne de l'excellente réputation de Scor sur le marché des ILS (titrisation des risques d'assurance) et plus largement sur la souscription durable', commente Jean-Paul Conoscente, directeur général de la branche P&C.



