Scor se : Oddo reste positif avant les trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur le titre Scor, avec un objectif de cours de 26 euros, à l'approche de la publication par le réassureur de ses résultats de troisième trimestre et de son plan stratégique à trois ans, le 9 novembre.



'Le niveau de résultat du second semestre 2022 reste encore très incertain et Scor devra rassurer sur son bilan et en particulier sur l'impact de la hausse de l'inflation sur ses provisions', prévient l'analyste en charge du dossier.



Toutefois, Oddo pointe des multiples de valorisation 'extrêmement faibles, alors qu'il devrait bénéficier d'un net rebond de sa rentabilité à partir de l'année prochaine, dans un contexte d'augmentation des prix en dommages et de hausse des taux d'intérêt'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.