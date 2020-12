Scor se : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a donc choisi à l'unanimité M. Benoît Ribadeau-Dumas comme prochain Directeur Général du groupe. Le CA a également souhaité à l'unanimité que M. Kessler poursuive son action en tant que Président.



Le Conseil d'Administration de Scor a annoncé son intention de séparer les fonctions de Président et de Directeur Général du groupe. Cette dissociation des fonctions sera pleinement effective à l'issue de l'AG 2022.



' Le groupe Scor a une stratégie claire et nous n'anticipons pas, à ce stade, de grands bouleversements stratégiques, mais plutôt une certaine continuité ' indique Oddo.



Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur ' qui reste faiblement valorisé au regard de ses fondamentaux ', avec un objectif de cours de 35 E.



