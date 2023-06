Scor se : Nouveau président non exécutif nommé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer Fabrice Brégier président non exécutif, avec effet immédiat, décision prise sur recommandation du comité des nominations et à l'issue d'un processus de succession initié au printemps 2022.



Fabrice Brégier a rejoint le conseil d'administration de Scor en 2019. Il est aussi président de Palantir France depuis octobre 2018, après avoir occupé le poste de directeur général d'Airbus (commercial aircraft) de 2012 à 2018.



'Thierry Léger et lui formeront un tandem parfaitement complémentaire, au service du développement de Scor, dans une période particulièrement favorable pour la réassurance', déclarent les administrateurs de la société.



