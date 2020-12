Scor se : Nomination d'un directeur de la communication

(CercleFinance.com) - Scor annonce l'arrivée de Jérôme Guilbert en tant que directeur de la communication, à partir du 4 janvier 2021. Basé à Paris, il sera en charge de tous les aspects de la communication interne et externe du groupe de réassurance.



Tout au long d'une carrière dans la publicité, notamment comme directeur général de l'agence McCann Paris, il a enseigné à Sciences Po, où il a créé des cours sur les marques et sur la prévention. Il a rejoint Sciences Po en 2013 comme directeur de la communication.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel