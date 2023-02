Scor se : Léger repli après les renouvellements de contrats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor s'inscrit en léger repli mardi à la Bourse de Paris après avoi fait ce matin un point sur le niveau des renouvellements de contrats dans son activité de réassurance dommage.



A 9h25, le titre recule de 0,2% alors qu'au même instant, le SBF 120 est inchangé et que l'indice STOXX du secteur de l'assurance en Europe perd 0,8%.



Le groupe indique que son activité 'P&C' a enregistré une baisse de 12% des primes à 3,65 milliards d'euros lors du renouvellement de son portefeuille de réassurance au mois de janvier.



Scor souligne avoir néanmoins atteint son objectif en améliorant significativement la rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité.



Ces actions devraient se traduire, selon lui, par une amélioration du ratio net de souscription attendu de l'ordre de 2,5 à 3 points, grâce à une augmentation globale des tarifs de 9% sur l'ensemble du portefeuille.



Dans son communiqué, le groupe se montre ainsi 'confiant' dans la poursuite du cycle actuel et dit préparer activement les prochains renouvellements d'avril, juin et juillet dans ce qu'il considère être comme 'l'un des environnements de réassurance les plus porteurs depuis plusieurs décennies'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.