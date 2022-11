Scor se : Jefferies dégrade sa recommandation à 'conserver'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé vendredi avoir dégradé sa recommandation sur Scor, qu'il ramène de 'achat' à 'conserver' dans le sillage de la décision de S&P d'abaisser sa note de solidité financière sur le réassureur.



Le courtier américain, qui réduit en parallèle son objectif de cours sur le titre de 22,5 à 17,5 euros, rappelle que les notes de crédit attribuées par les agences de notation sont vitales pour les réassureurs, dans la mesure où elles évaluent leur capacité à faire face à une situation critique.



Plus prosaïquement, les notations des agences constituent un facteur déterminant afin de décider des exigences de capitaux qu'un réassureur doit afficher afin d'assurer le risque de crédit lié aux contreparties, ajoute-t-il.



Avec une notation dégradée, Scor risque bien de devenir moins compétitif que ses rivaux, à moins de proposer des conditions tarifaires inférieures à celles de la concurrence, poursuit Jefferies.



Sachant que le groupe avait bénéficié d'une amélioration constante de sa notation sur la période 2004-2016, dans le cadre d'un cercle vertueux qui avait vu ses bons résultats susciter des relèvements de notes, le risque est que cette dynamique favorable s'inverse, s'inquiète Jefferies dans sa note.



