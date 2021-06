Scor se : Fin du différend avec Barclays

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Scor et Barclays annoncent avoir mis fin au différend qu'elles avaient porté devant la High Court of Justice de Londres, 'à des conditions mutuellement acceptables' et 'compte tenu de certains engagements pris' par les deux parties.



Cette annonce intervient après celle, en fin de semaine dernière, d'un protocole d'accord transactionnel entre Scor et Covéa, de façon à 'renouer les relations de confiance et de soutien réciproque qui ont été les leurs durant de longues années'.



