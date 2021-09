Scor se : En recul avec sa journée investisseurs

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor recule de plus de 1% alors qu'à l'occasion de la journée investisseurs annuelle qui se tiendra cet après-midi, le comité exécutif du réassureur doit présenter l'extension du plan stratégique 'Quantum Leap', qui couvre la période jusqu'au 31 décembre 2022.



En non vie, la croissance estimée des primes brutes émises est revue à la hausse, passant d'une fourchette de 4% à 8% dans le plan 'Quantum Leap' à entre 15 et 18% en 2022 (à taux de change constants), avec un ratio combiné net tendant vers 95% et en-deçà.



En vie, l'hypothèse de marge technique nette pour 2022 (excluant les impacts potentiels liés au Covid-19) est relevée de 100 points de base, à entre 8,2 et 8,4% en 2022, tandis que celle de croissance des primes brutes émises est abaissée, à environ +1% en 2022.



