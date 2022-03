Scor se : En hausse, le titre va intégrer l'indice CAC Next 20

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Scor s'inscrit en hausse vendredi suite à l'annonce par Euronext de l'ajout du titre dans l'indice CAC Next 20, souvent considéré comme l'antichambre du CAC 40.



A 11h10, le titre gagne 2,2% alors que l'indice SBF 120 ne progresse que de 0,4% au même moment.



Le comité des indices d'Euronext a fait savoir jeudi soir que l'action du réassureur intégrerait l'indice CAC Next 20 après la clôture de la séance du 18 mars.



L'indice CAC Next 20 regroupe les 20 sociétés cotées les plus susceptibles de rejoindre le CAC 40 en raison de leur capitalisation boursière et de leur liquidité.



L'intégration de Scor devrait donc obliger les fonds indiciels à acheter la valeur afin de pouvoir répliquer les performances de marché des valeurs moyennes française.



Le titre Scor semble surtout bénéficier de sa bonne résistance boursière depuis le début de l'année, avec un repli qui s'est limité autour de 3% contre une baisse de plus de 13% pour le CAC 40, notamment à la faveur des solides résultats annuels dévoilés le mois dernier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.