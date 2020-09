Scor se : Émission de titres subordonnés de niveau 2

(CercleFinance.com) - Scor indique avoir émis avec succès des titres obligataires subordonnés de niveau 2 à durée déterminée pour un montant de 300 millions d'euros, le réassureur envisageant d'utiliser ces fonds pour financer ses besoins généraux.



Le taux d'intérêt servi a été fixé à 1,375% jusqu'au 17 septembre 2031, et sera révisé tous les 10 ans au taux mid-swap EUR à 10 ans + 2,6%. Les titres '31NC11' arrivent à échéance le 17 septembre 2051 et leur règlement-livraison devrait intervenir le 17 septembre 2020.



Scor confirme également son intention de rembourser les 125 millions de francs suisses de titres subordonnés à durée indéterminée émis le 20 octobre 2014 et dont la date de remboursement anticipé est en octobre 2020, qui ont déjà été refinancés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SCOR SE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok