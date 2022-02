Scor se : De très bons renouvellements au mois de janvier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor a annoncé mardi avoir débuté l'année 2022 sur de très bons renouvellements lors du mois de janvier, en tirant pleinement parti de la vigueur du marché de la réassurance.



Les primes ont crû de 19% pour ce qui concerne la réassurance traitée dans les dommages (P&C), une performance en ligne avec les objectifs affichés par le groupe lors de sa journée d'investisseurs du mois de septembre.



Le groupe souligne que les renouvellements du début d'année témoignent notamment d'une poursuite du contexte d'amélioration tarifaire.



'L'aversion généralisée pour le risque se traduit par une forte demande de réassurance de la part des assureurs', explique-t-il dans son communiqué.



Scor dit en revanche réduire son exposition aux lignes sensibles à la situation climatique, où les marges sont jugées aujourd'hui insuffisantes face à un environnement 'exceptionnellement volatile'.



Le groupe estime que l'évolution positive du marché devrait se poursuivre lors des renouvellements d'avril puis de juin/juillet et vise toujours une croissance des primes brutes comprise entre 15% et 18% cette année.



Le réassureur français prévoit de tenir une nouvelle journée d'investisseurs à la fin du mois de mars, au cours de laquelle de nouvelles ambitions stratégiques seront présentées.



Le titre progressait de 2,9% mardi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.



