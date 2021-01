Scor se : Berenberg remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 32 à 36 euros sur Scor, notant que le titre du réassureur français s'est montré le moins performant parmi ses pairs en 2020, sous-performant de 16% l'indice SXIP.



'L'action se négocie désormais seulement sept fois le BPA attendu en 2022 et une fois la valeur comptable tangible', souligne le broker, jugeant donc que 'en tant que tel, elle demeure à un prix attractif' et voyant des raisons de la détenir.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.