Scor se : Barclays reprend le suivi à 'pondérer en ligne'

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mardi avoir repris le suivi du titre Scor avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 26,3 euros.



Dans une note consacrée à la réassurance, l'analyste dit considérer les grands acteurs du secteur de manière 'constructive' après les renouvellements de contrats du début d'année, qui montrent selon lui une solide croissance des marges, quoiqu'accompagnée d'un ralentissement de la croissance des primes.



'Nous nous attendons à ce que les prévisions de résultats continuent d'être revues à la hausse, sur fond de repli du ratio combiné et de robustes performances dans les investissements', poursuit l'intermédiaire.



Pour ce qui concerne Scor, Barclays reconnaît que le titre est aujourd'hui 'bon marché', mais estime aussi qu'il doit désormais 'se ressaisir'.



