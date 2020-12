Scor se : A choisi son prochain directeur général

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration, réuni ce jour, s'est prononcé sur la succession de Denis Kessler, président directeur général.



Le conseil d'administration a choisi à l'unanimité Benoît Ribadeau-Dumas comme prochain directeur général de Scor.



A compter du 1er janvier 2021, Benoît Ribadeau-Dumas deviendra directeur général adjoint de Scor et rejoindra à ce titre le comité exécutif du Groupe.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale annuelle de 2021 de le nommer administrateur du Groupe, en vue d'une nomination en tant que directeur général à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2022.



Le conseil d'administration a souhaité à l'unanimité que Denis Kessler poursuive son action en tant que président et une résolution en ce sens sera soumise à l'assemblée générale annuelle de 2021.



