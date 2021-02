Scor se : +15,9% de primes lors des renouvellements de janvier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor revendique une croissance de 15,9% à taux de change constants de ses primes de réassurance lors des renouvellements de janvier 2021. Les primes ont augmenté de 472 millions d'euros pour dépasser 3,4 milliards, avec une hausse tarifaire moyenne de 7,8%.



Il souligne avoir obtenu des conditions préférentielles avec de nombreux clients clés, et bénéficié d'une amélioration générale des clauses contractuelles, notamment avec la mise en place d'exclusions en cas de maladie contagieuse pour certaines lignes d'activité.



Concernant l'assurance de spécialités, dont la souscription est étalée sur toute l'année, Scor Global P&C affiche une croissance des primes brutes de 16%, sur fond de relèvements tarifaires de 23% pour les grands risques industriels et commerciaux.



