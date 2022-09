Schneider electric : Vers le zéro émission avec Aveva et Shell

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric, Aveva et Shell, ont formé une alliance stratégique mondiale pour soutenir leurs agendas respectifs et ceux de secteurs plus larges pour la transition vers le net-zéro.



Les organisations exploreront les possibilités de co-développement de solutions énergétiques intégrées de bout en bout, conçues pour favoriser la décarbonisation de leurs clients dans des secteurs difficiles à maîtriser, comme le ciment.



L'accord de partenariat apportera aux clients un ensemble amélioré de solutions intégrées avec une gamme, une échelle et une portée supérieures à ce que chacun pourrait offrir seul. L'alliance vise à réduire les émissions jusqu'à 15 % pour les clients dans un déploiement typique.



'Nos entreprises ont de fortes ambitions pour atteindre des émissions nettes nulles', déclare Harry Brekelmans, directeur des projets et de la technologie chez Shell.



'Ces partenariats, essentiels à la décarbonisation, apportent des avantages à toutes les parties et accélèrent la transition énergétique mondiale', ajoute Jean-Pascal Tricoire, président-directeur général de Schneider Electric.



'Nous avons déjà constaté les avantages en termes de sécurité, de fiabilité et d'efficacité lors de nombreux engagements antérieurs', précise Peter Herweck, directeur général d'Aveva.



