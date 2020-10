Schneider electric : Relève ses objectifs pour 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 6 458 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en hausse organique de +1,3 % et une baisse de -2,8 % en croissance publiée.



En Amérique du Nord (32 % du C.A. de l'activité Gestion de l'énergie au T3), l'activité Gestion de l'énergie enregistre une croissance organique de +2,1 % sur le trimestre. En Europe de l'Ouest (25 % du C.A. de l'activité Gestion de l'énergie au T3), l'activité Gestion de l'énergie réalise une croissance organique de +1,1 % sur le trimestre.



En Asie-Pacifique (29 % du C.A. de l'activité Gestion de l'énergie au T3), l'activité Gestion de l'énergie génère une hausse organique de +4,9 % sur la période et affiche une amélioration séquentielle au fil du trimestre.



Le Groupe relève ses objectifs pour 2020. Il vise désormais une croissance organique du chiffre d'affaires attendue entre -5% et -7% (contre -7 % à -10 % précédemment) et une marge d'EBITA ajusté comprise entre -20 et +10 points de base en organique (contre -90 à -50 points de base précédemment), impliquant une marge d'EBITA ajusté d'environ 15,1 % à 15,4 % (incluant le périmètre et effets de change par rapport aux estimations actuelles).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.