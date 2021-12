Schneider electric : Oddo confirme son conseil après le CMD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a tenu hier un CMD et dévoilé de nouveaux objectifs de moyen terme.



Il vise notamment une croissance organique de son activité de 5-8% par an sur 2022-24, (précédent objectif de moyen terme de 3-6%). ' Ceci est en ligne avec nos attentes (6.7% de croissance organique en moyenne par an sur la période 2022-25e) ' indique Oddo.



Le groupe prévoit par ailleurs une poursuite de l'amélioration de sa marge d'EBIT ajusté, qui devrait atteindre autour de 17% cette année. ' Il anticipe ainsi une progression de 30-70 pb sur la période 2022-24, ceci est légèrement supérieur à notre attente (30-50 pb attendus par an) ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo s'attend à une marge d'EBIT ajusté de 18.3% en 2024 (17% en 2021e).



L'analyste confirme son opinion Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 175 E.



' Le groupe se positionne désormais comme un best in-class à travers la croissance organique visée à moyen terme (5-8%) et l'amélioration de marge d'EBIT, ce qui mérite, selon nous, une prime en termes de valorisation '.



