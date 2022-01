Schneider electric : Nouvelle offre intégrée pour les infrastructures

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle offre baptisée 'Infrastructure of the Future' regroupant une suite d'outils dédiés à la ville verte et à la mobilité électrique et destinée à faire face aux enjeux du changement climatique.



L'initiative - basée sur une série de logiciels libres et interopérables - doit aider les opérateurs d'infrastructures à répondre à la demande croissante pour des solutions urbaines 'intelligentes'.



Elle intègre, entre autres, la plateforme de recharge de véhicules électriques 'EcoStruxure for eMobility', le logiciel de systèmes électriques ferroviaires 'eTrax' et le logiciel industriel évolutif Aveva Unified Operations Centre.



Dans un communiqué, Schneider explique que l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles fait planer un risque de disruption sur les infrastructures d'électricité, d'eau et de transport.



Ces difficultés ont un coût estimé de 300 milliards de dollars par an pour les entreprises, souligne-t-il.



Avec une population urbaine qui devrait atteindre six milliards d'individus à horizon 2050, Schneider invoque la nécessité de mettre en place des infrastructures à la fois résistantes et faiblement carbonées.



