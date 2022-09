Schneider electric : Une nouvelle solution de recharge lancée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a présenté à l'occasion de la tenue de la foire internationale de l'électronique IFA de Berlin, une nouvelle solution de recharge pour véhicules électriques permettant de suivre en direct le montant de sa facture d'électricité et la quantité de ses émissions de CO2.



Cette infrastructure de charge, baptisée 'EVlink Home Smart Charger', permettra à ses utilisateurs, à partir de l'an prochain, de privilégier les énergies renouvelables au moment de la charge via une fonctionnalité 'mode vert'.



'Si de l'énergie solaire est disponible, le système basculera automatiquement vers cette source d'alimentation', explique Schneider dans un communiqué.



La solution 'EVlink Smart Home Charger' - qui sera disponible à compter du quatrième trimestre - va également proposer un programme d'économie de l'énergie 'coût-efficacité' qui, conjugué à l'application Wiser, leur permettra de limiter leur facture électrique.



La foire internationale de l'électronique IFA se tiendra la semaine prochaine à Berlin.



