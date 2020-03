Schneider electric : Suspension des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - S'il est trop tôt selon lui pour déterminer l'ensemble des impacts de la crise du coronavirus sur ses résultats, Schneider Electric indique que ses objectifs 2020 publiés le 20 février 'ne sont plus pertinents et sont donc suspendus'.



Le groupe travaille actuellement sur l'analyse des scénarios potentiels émanant de cette crise et des actions et impacts qui en découlent. Il partagera une mise à jour au fur et à mesure de l'évolution de la situation.



Schneider Electric se concentre notamment sur la génération de trésorerie, ainsi que sur des mesures strictes de gestion des coûts et l'accélération des plans d'efficacité annoncés précédemment, avec de nouvelles mesures d'économie à l'étude.



