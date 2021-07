Schneider electric : Schneider Electric relève ses objectifs pour 2021

(CercleFinance.com) - Schneider Electric relève son objectif 2021 pour viser désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +19 et +24%, avec des croissances organiques du chiffre d'affaires entre +11 et +13% et de la marge d'EBITA ajusté entre +120 et +150 points de base.



Sur le premier semestre 2021, il affiche un résultat net ajusté en hausse de 63% à 1,6 milliard d'euros, et un EBITA ajusté à 2,4 milliards, soit une marge de 17,1%, en progression organique de +350 points de base.



A près de 13,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de l'équipementier pour la gestion de l'énergie et les automatismes industriels a augmenté de 19%, dont une croissance organique de 18,7% avec une progression de 23,9% sur le seul deuxième trimestre.



