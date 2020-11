Schneider electric : Prototype de capteur IoT avec STMicro

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et Schneider Electric dévoilent un prototype de capteur IoT pour déployer de nouveaux services de gestion des bâtiments et réaliser des gains d'efficacité en optimisant la compréhension de leur niveau d'occupation et de leur utilisation.



Les deux entreprises ont collaboré pour intégrer l'intelligence artificielle dans un capteur de comptage de personnes haute performance conçu pour relever le défi d'une supervision efficace de la fréquentation d'espaces de grandes dimensions avec plusieurs points d'accès.



