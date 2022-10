Schneider electric : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Schneider Electric avec un objectif de cours abaissé de 156 à 146 euros.



Le bureau d'analyses indique anticiper une croissance organique de CA de 10,8% au 3e trimestre, un chiffre légèrement supérieur au consensus (9,1%).



'Au-delà de la demande, l'enjeu pour le groupe est de gérer les pénuries de composants, notamment semi-conducteurs, la tendance semble être à une amélioration légère, à l'exception des Etats-Unis, dont l'activité reste toujours contrainte par ces pénuries', estime l'analyste.



Oddo rappelle que Schneider Electric avait relevé sa guidance 2022 cet été, prévoyant une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9% et 11% et une amélioration de la marge d'EBITA ajusté à 17.7/18% (soit 40/70 pb d'amélioration).



'Ces objectifs devraient être sans surprise confirmés. Nous prévoyons pour 2022 une croissance organique du CA de 10.3% et une marge d'EBITA ajusté de 17.9%', conclut le broker.



