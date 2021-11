Schneider electric : Objectifs dévoilés à moyen et long terme

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a dévoilé mardi ses objectifs de croissance organique et de marge à moyen et long terme en préambule d'une journée dédiées aux investisseurs et analystes devant se tenir dans l'après-midi.



Le numéro un mondial des équipements électriques basse tension dit prévoir une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8% en moyenne pour la période allant de 2022 à 2024.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent des prévisions 'positives', puisque le consensus tablait jusqu'ici sur une croissance organique de l'ordre de 5%.



Sur cette même période, le groupe industriel vise par ailleurs une amélioration organique annuelle de 30 à 70 points de base de sa marge opérationnelle ajustée (Ebita).



A plus long terme, Schneider affiche l'ambition de générer une croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 5%, avec la possibilité d'accroitre davantage sa marge d'EBITA ajusté.



Les équipes de RBC soulignent qu'il s'agit d'un léger relèvement d'objectifs, dans la mesure où le groupe français visait jusqu'ici une croissance de long terme comprise entre 3% et 6%.



Après une ouverture en petite hausse, le titre reculait d'environ 0,1% mardi à la Bourse de Paris, à comparer avec un repli de 1,1% pour l'indice des valeurs vedettes.



Lors de sa journée d'investisseurs virtuelle, prévue à 14h00, Schneider compte également détailler sa stratégie et ses principales priorités pour les années à venir.



