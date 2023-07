Schneider electric : Objectif de cours relevé chez Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 179 à 186 euros, après une publication au titre du premier semestre jugée 'solide' et une guidance 2023 revue en légère hausse.



Estimant que 'la guidance 2023 implique des volumes très solides au second semestre', le bureau d'études remonte légèrement ses BPA 2023 et prévoit une croissance organique du CA de 12,1% cette année, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté de 17,9%.



'Le groupe devrait continuer de bénéficier de son excellent positionnement sur les thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique qui soutiendront les volumes en 2023 et à moyen terme', affirme l'analyste en charge du dossier.



