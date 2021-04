Schneider electric : La stratégie durable passe par le local

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Trois mois après que Schneider Electric a annoncé l'accélération de sa stratégie de développement durable, l'entreprise assure que son programme est 'bien engagé pour contribuer à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies'.



Distinguée entreprise la plus durable au monde par Corporate Knights, Schneider Electric implique fortement ses équipes locales dans le cadre de son nouveau SSI (Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021-2025).



Plusieurs projets locaux ont déjà été intégrés au programme que ce soit en Inde (favoriser l'accès à l'apprentissage numérique), en Norvège et en Corée (convertir le parc auto de l'entreprise en véhicules électriques/inciter les collaborateurs à passer à l'électrique), en France (ajout de références labellisées 'économique circulaire'), en Australie (se fournir davantage auprès des tribus indigènes) ou en Espagne (offrir une seconde vie aux produits électriques).



'Nous avons de hautes ambitions et sommes ravis d'engager cette nouvelle étape dans notre parcours vers une société inclusive et bas carbone', a annoncé Olivier Blum, Directeur Général Stratégie et Développement Durable de Schneider Electric.





