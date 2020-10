Schneider electric : La digitalisation de Pernod Ricard

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric, spécialiste de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, accompagne Pernod Ricard dans la digitalisation de The Island, son nouveau bâtiment parisien.



Pernod Ricard a en effet retenu la solution EcoStruxure Building Operation de Schneider Electric ainsi qu'une application mobile qui va ' mettre à la disposition de l'ensemble des utilisateurs de ce bâtiment un point d'entrée unique pour la multitude de services proposés '





