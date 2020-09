Schneider electric : L'usine de Lexington distinguée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Schneider Electric annonce ce vendredi que sa Smart Factory de Lexington, dans le Kentucky, a remporté la distinction Advanced 4th Industrial Revolution Lighthouse par le Forum économique mondial.



'Le site de Lexington est la troisième usine Schneider Electric à recevoir cet honneur pour son succès dans l'adoption de technologies 4IR à grande échelle, avec des avantages éprouvés jusqu'à présent. L'usine de Schneider Electric à Batam, en Indonésie, a été sélectionnée en 2019 et le site du Vaudreuil, en France, en 2018', indique le groupe.



Deux autres sites, Showcase-Monterreyau Mexique et Wuhan, en Chine, ont également été désignés comme étant des usines 'phares' en développement.



