Schneider electric : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé lundi avoir revu à la hausse son objectif sur Schneider Electric, qu'il porte de 195 à 200 euros, tout en réitérant son conseil d'achat sur la valeur.



Après avoir échangé avec la direction du groupe de construction électrique et avec un certain nombre d'investisseurs depuis la publication des résultats annuels, le mois dernier, l'analyste dit constater un antagonisme grandissant au sein de la communauté financière, pourtant largement acquise à la cause de l'entreprise française.



Si les intervenants veulent en effet rester exposés à ce leader du marché qu'ils estiment bien positionné pour profiter de la transition énergétique, ils semblent aussi s'interroger quant à au processus de succession en cours au niveau de la direction générale et quant à son actuelle valorisation en Bourse, ajoute-t-il.



'Tout bien considéré, et dans l'ensemble, nous restons positifs et réitérons notre recommandation d'achat sur Schneider, que nous considérons toujours comme notre 'valeur préférée' au sein du secteur', conclut l'intermédiaire.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.