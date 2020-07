Schneider electric : Baisse de 26% du résultat net ajusté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric dévoile un résultat net ajusté de 995 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, en baisse de 26%, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté de 13,6%, en recul organique de 130 points de base.



A un peu moins de 11,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires semestriel du groupe spécialisé dans la gestion de l'énergie et les automatismes industriels s'est contracté de 10,5% en organique, dont une baisse de 14,2% au deuxième trimestre.



Tenant compte de la conjoncture économique actuelle, Schneider Electric vise pour l'ensemble de l'année 2020 une marge d'EBITA ajusté comprise entre 14,5% et 15%, ainsi qu'un chiffre d'affaires en baisse entre 7 et 10% en organique.



