Schneider electric : Accord élargi avec le groupe Velux

(CercleFinance.com) - Le Groupe Velux, premier fabricant mondial de fenêtres de toit, et Schneider Electric, annoncent aujourd'hui la signature d'un nouvel accord élargi, visant à permettre au Groupe Velux d'atteindre son objectif de neutralité carbone d'ici 2030 et d'accélérer son ambition deneutralité carbone 'à vie'.



Dans le cadre de cet accord, Schneider Electric développera un plan d'action global zéro carbone pour chacun des sites de production du Groupe Velux, pour réduire leur consommation énergétique et mettre progressivement en place des capacités d'approvisionnement en énergies renouvelables.



Ce partenariat élargit permettra au Groupe Velux de poursuivre son ambition de devenir 100% neutre en carbone (scopes 1 et 2) d'ici 2030, plusieurs dizaines d'années avant de nombreuses autres entreprises, et d'atteindre la neutralité carbone 'à vie' d'ici la date du centenaire du groupe, en 2041.



