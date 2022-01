Schneider electric : Accord avec Engie dans l'hydrogène vert

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé vendredi qu'il allait s'associer à Storengy, la filiale de stockage de gaz naturel d'Engie, afin de proposer des solutions de stockage dans l'hydrogène vert.



Par le biais de cet accord-cadre, Schneider et Storengy comptent mettre en commun leurs domaines d'expertises afin d'aider les clients à accélérer l'atteinte de leurs objectifs de neutralité carbone.



Le partenariat prévoit notamment la poursuite de projets communs de recherche et développement visant à proposer des solutions concrètes et réplicables pour les clients.



Du côté de Storengy, on déclare en effet s'attendre à ce que les stockages souterrains d'hydrogène jouent un rôle 'essentiel' pour garantir la résilience et la flexibilité du système énergétique.



