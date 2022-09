Schneider electric : Devrait racheter les 40% d'Aveva

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aveva serait sur le point de conclure un accord avec Schneider selon Sky News. Schneider pourrait racheter Aveva sur la base d'une valeur de 9 milliards de livre sterling.



Selon Sky News, les deux groupes discuteraient du rachat de 40% d'Aveva que Schneider ne possède pas déjà sur la base d'un prix de plus de 30 £ par action. Schneider détient déjà 60% du capital. Ce montant valoriserait le prix d'achat des 40% à environ 3,5 milliards de livre sterling. Cet accord devrait être conclu avant le 21 septembre selon des sources bancaires interrogées par Sky News.



Selon la chaîne d'information, l'opération ne devrait pas susciter d'opposition de la part du gouvernement et des autorités de la concurrence.



' Pour rappel, Schneider avait confirmé fin août étudier un rachat des minoritaires d'Aveva. Une opération qui nous semblait inévitable et quasi-écrite à l'avance et pour laquelle le timing nous semblait opportun, Aveva voyant sa croissance et sa rentabilité temporairement pénalisée par l'accélération de sa migration vers le SaaS et l'abonnement, alors que la reprise des investissements Pétrole & Gaz et Utilities après l'envolée récente des prix des matières 1ères ne s'est pas répercutée sur les ventes d'Aveva ' indique Invest Securities.



